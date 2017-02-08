63歲凍齡超模穿比基尼 再登運動畫刊

我要評比

63歲的凍齡超模克里斯蒂布琳克莉與兩個女兒穿上比基尼，一同為知名雜誌「運動畫刊」泳裝特輯拍照。她也是登上該雜誌年紀最大的模特兒。

法新社和「時人雜誌」（People）報導，「運動畫刊」（Sports Illustrated）泳裝特輯為一年一度美國的體壇盛事，通常登上泳裝特輯的，都是擁有火辣魔鬼身材的年輕時尚模特兒。

出生於密西根的克里斯蒂布琳克莉（Christie Brinkley），19歲在巴黎的郵局被星探挖掘，1975年到2004年間8度登上「運動畫刊」，1979、1980和1981年更蟬聯3年的封面女郎。

克里斯蒂布琳克莉為2月15日出刊的「運動畫刊」，與第4任丈夫彼得庫克（Peter Cook）所生的18歲女兒薩洛爾布琳克莉庫克（Sailor Brinkley Cook），以及與歌手比利喬（Billy Joel）所生的31歲女兒艾莉莎蕾喬（Alexa Ray Joel）一同進行拍攝。

克里斯蒂布琳克莉在Instagram貼文中寫道：「感謝『運動畫刊』傳遞了美好的東西是不分體型的強烈訊息，我們沒有過期期限！」

「運動畫刊」在官網上表示，克里斯蒂布琳克莉證明「年齡只不過是數字罷了」。

克里斯蒂布琳克莉接受「時人雜誌」訪問時說：「我第一個想法是，『我這個年紀？不可能！』當我30歲時，我覺得『這是我最後一次穿泳裝拍照了』。」

「但可以跟我的女兒一起，我就想說，何不再試最後一次呢？」（譯者：中央社陳昱婷）1060208

(中央社)