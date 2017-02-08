台灣燈會在雲林 偶戲春秋總彩排
2017台灣燈會11日起在雲林啟燈，主辦單位今晚將進行「偶戲春秋」總彩排，展現2座8米高的「素還真」、「羅喉」巨偶花燈聲光效果。
雲林縣政府表示，雲林是布袋戲原鄉，因此這次打造最具地方風味的「偶戲春秋」燈區，並推出國內首見的「群俠臨雲」大型布袋戲偶花燈劇，今晚6時45分至7時進行總彩排。
縣府指出，「群俠臨雲」全劇長度15分鐘，高潮迭起、一氣呵成，二座8米高的「素還真」、「羅喉」巨偶花燈，將以嶄新的表演形式，展現聲光震撼與華麗。
雲林縣長李進勇表示，台灣燈會28年來首度在雲林舉辦，最具亮點的「偶戲春秋」燈區，每天將演出3場「群俠臨雲」劇碼，讓觀眾感受不一樣的台灣燈會。
他說，「群俠臨雲」以布袋戲知名角色「素還真」與「羅喉」為主角，搭配戲中經典場景「琉璃仙境」，操偶師將帶著「蝴蝶君」及「公孫月」開場，帶來現場實境秀的震撼。
李進勇指出，「偶戲春秋」燈區邀請霹靂國際多媒體創始人及總編導「十車書」黃強華共同規劃，「群俠臨雲」戲偶花燈運用機械動力，具有轉頭、擺手等擬人動作及移動能力。
除了隨著劇情變化轉換光影之外，劇碼更以布袋戲真人cosplay融入情境，創造出嶄新的表演形式；現場並規劃有4座4米高的Q版戲偶花燈供民眾拍照留念，另有布袋戲百年風華展區，讓民眾一覽台灣布袋戲的歷史沿革。1060208
(中央社)
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