馬任內太多洩密案 學者爆美方不滿

前總統馬英九。(中時資料照/陳信翰攝)

台灣保密工作漏洞太多引來美、日兩方擔憂與不滿?有台灣學者爆料，我方保防工作差，屢爆洩密案，特別是在馬總統任內的8年裡，洩密案情況太多，甚至有美學者還認為台灣根本是門戶大開的情況。

根據《上報》報導指出，台灣師範大學教授范世平表示，美國與日本兩國對於台灣政府的保防工作感到憂心，雖然近年來關係不斷提升，但也擔心合作內容恐容易外洩。

范世平指出，特別是在馬英九總統任內的8年期間裡，發生了太多的洩密案，美賣武器給台灣的情報被中共給蒐集，這樣的情況令美方有所不滿，美學者就認為台灣這樣根本是「門戶大開」。

(中時電子報)