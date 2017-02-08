自小客失控撞民宅 無辜屋主傷重不治

1輛自小客車昨晚行經台3線台南市玉井區路段時，失控撞及路旁民宅，除了車上4人外，遭撞的屋主也受傷送醫，但急救後仍在今天凌晨宣告不治，事故原因還有待釐清。

由28歲江姓男子駕駛的自小客車，昨晚11時30分左右行經台3線玉井往楠西路段時，不明原因失控後衝撞路旁民宅。江男被撞擊力道甩出車外受到重傷，車上另有1男2女也都受傷，由台南市消防局救護車分別送往醫院急救。

在家中無辜遭撞的屋主余姓男子，經送往麻豆新樓醫院急救後，今天凌晨宣告不治。

警方指出，江姓駕駛抽血檢測後，排除酒後駕車；因事故現場沒有監視器，肇事車輛也沒有行車記錄器，事故原因還有待進一步釐清。1060208

(中央社)