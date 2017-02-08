夢中喪命！轎車半夜衝民宅 熟睡屋主身亡

我要評比

轎車失控衝入民宅，屋主遭撞死。（莊曜聰攝）

撞擊力道大，連引擎都噴出車外。（莊曜聰攝）

屋內被撞得七零八落。（莊曜聰攝）

台南台3線玉井往楠西路段7日晚間11點半左右，一輛自小客車因不明原因失控撞進路邊民宅，撞擊力道之大，連引擎都噴出車外，駕駛也彈出車外，其他乘客一度受困車中，而當時正在屋內睡覺的余姓男子更首當其衝被撞飛。

消防局接獲報案後，共出動4輛救護車救護，將傷者分別送往麻豆新樓、柳營奇美及衛福部新化分院救治，余姓男子於今天凌晨不治，而開車的江姓駕駛經抽血檢驗後初步排除酒駕嫌疑，全案正由警方調查中。

(中時)