中部及高屏多處空品不佳 敏感族注意

我要評比

中部與高屏地區今天上午多處測站空氣品質不佳，空氣品質指標（AQI）呈橘色警示，敏感族群建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

據行政院環境保護署空氣品質監測網截至上午9時10分觀測資料，埔里、南投、斗六、竹山及高屏地區的美濃、橋頭、鳳山、大寮、屏東、楠梓、左營、前金、復興、小港AQI達橘色警示，對敏感族群不健康。

環保署提醒，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率。1060208

(中央社)