美嚴查簽證申請者 使館可詢問社媒密碼
美國國土安全部長凱利（John Kelly）今天表示，各地使館未來進行背景審查時，可能詢問簽證申請人社群媒體帳號的密碼。
法新社報導，凱利表示，這是為了加強審查入境，剔除可能構成安全威脅者的其中一項措施。
他表示，上述作法是考量中的多項措施之一，尤其伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等7個穆斯林國家本身的背景審查又做得不好。
凱利在聯邦眾議院國土安全委員會（House Committee on Homeland Security）的聽證會上表示：「我們正在研究部分加強或額外審查。」
「要真的查核這些國家的人民、這7國的人民真的很難…但如果他們進來，我們想說，他們上的是哪些網站，給我你的密碼，這樣我們就能觀察他們在網路上做什麼。」1060208
(中央社)
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