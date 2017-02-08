寒流來勢洶洶 帶動量販超市湯圓業績

我要評比

愛買推義美抹茶湯圓，原價48元，特價38元。

全聯推桂冠小湯圓200g，42元。

全聯推湯圓組合約300g，39元。

寒流來勢洶洶，量販火鍋、泡麵銷量率先解凍，量販業者觀察，生鮮來客暴增，尤其是火鍋必備的肉品、蔬菜及水產的銷量成長近3倍，看好周末寒流商機，整體業績預計比前兩周成長3成以上。

愛買發現寒流也帶動元宵節湯圓業績，讓買氣提早發酵，較去年元宵節前銷量增加5成以上，8日起祭出桂冠、義美、西北湯圓與即食甜湯66折起，看好懶人商機再推出大興吉甜酒釀、賞味佳蜜紅豆、愛之味甜八寶50款等主打開封即食的甜湯，預計將帶動本週湯圓商品業績成長1倍。

家樂福公關林夢紹表示，天冷大家就爱吃火鍋，其中白菜、高麗菜、菇類最受歡迎，肉類、蔬菜預估可以成長3成，元宵節是冬天最後一波湯圆促銷，因此各大品牌也下殺，讓湯圆買氣佳。

全聯公關表示，這波寒流剛好遇到元宵節，預計湯圓業績可較平日成長30倍，與超商主攻室外商機不同，超市屬於室內型商機，所以只要碰到寒流，業績都會大幅成長。

(中時)