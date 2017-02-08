文瑾瑩右臂三度開刀 「未來恐面臨更多手術」

文根英罹患「急性腔室症候群」，狀況不甚樂觀。(圖/韓網)

韓星文瑾瑩因為飾演《藍色生死戀》的「小恩熙」，不僅獲封「國民妹妹」稱號，人氣更是居高不下，近日卻傳出右手臂劇痛送醫急救，被診斷出罹患「急性腔室症候群」，讓她恐面連截肢危機，對此經紀公司出面回應，表示她正進行第三次手術，而且需要留院觀察，狀況看似不樂觀，也讓粉絲擔憂不已。

經紀公司昨天發表聲明，「文瑾瑩目前接受第三次手術治療，狀況雖逐漸好轉，但未來仍需進行多次手術，所有工作都將停擺」，近日參與《羅密歐與茱麗葉》話劇演出，確定無法照常表演，所屬公司也與劇組討論退票事宜，並向粉絲致上12萬分歉意。

(中時電子報)