趙又廷親密合作楊冪 傳高圓圓吃醋盯場

趙又廷與高圓圓婚後依舊恩愛。（圖／本報系資料照片）

趙又廷與高圓圓結婚以來，兩人至今還沒有愛的結晶，且夫妻倆工作忙，聚少離多，今年過年，高圓圓來台過年，被拍到兩人恩愛上街的模樣。只是趙又廷近來與楊冪合作新戲《三生三世十里桃花》，楊冪是出了名的發電機，就傳出高圓圓有些吃醋，經常到場探班。

趙又廷和楊冪合作新戲《三生三世十里桃花》，但兩人有不少親密戲，加上楊冪又是出了名的發電機。而趙又廷與高圓圓也是合作《搜索》擦出火花、假戲真做，據《鏡週刊》報導指出，高圓圓為此相當擔心，經常到片場探班送食物，但實際是盯場。

不過趙又廷經紀人則回覆，兩人只要抽得出空檔一定是互相探班，並說楊冪與趙又廷都是專業演員，不會有假戲真做的事情發生。

(中時電子報)