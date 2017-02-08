出售濟州酒店及欠薪惹議 金俊秀：委曲
對於出售濟州島托斯卡納酒店及拖欠員工薪資等引發的爭議，南韓歌手金俊秀透過SNS社交群組表示委曲。
南韓「日刊體育」今天報導，9日將入伍服役的金俊秀昨天在SNS上寫道，「我從來沒有做過令他人蒙受損失以謀取自身利益的事。」
關於出售名下的濟州島托斯卡納酒店一事，金俊秀被質疑在接受濟州道（省）政府稅金減免優惠後出售酒店，獲得不正當利潤。與此同時，還傳出了多次拖欠員工薪資的傳言。
金俊秀方面回應稱，「沒有像某些媒體報導的那樣做出『拖欠工資』等不道德的行為，這只是為避免最壞情況的發生，而做出的不可避免的選擇。當時迫於經營壓力，曾延遲發工資的時間，但沒有拖欠過。另外，出售酒店後的資金一部分作為工資全部支付給了員工，我們還決定在核算好退職金及解雇金後，全額支付給員工。」1060208
(中央社)
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