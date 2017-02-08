搶搭台灣燈會順風車 劍湖山世界估吸客3萬人

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「2017年台灣燈會」2月11日起於雲林虎尾高鐵站登場，預期將吸引逾800萬賞燈人潮！位於雲林縣的劍湖山（5701）世界主題樂園，座擁地利之便，為搶搭燈會順風車，燈會期間祭出買1張原價899元的門票，再加1元就多1張門票的優惠；更加碼推出燈會限時、限量門票299元，可望吸引3萬人潮入園。

早盤開盤不到1小時，劍湖山成交量逾430張，股價最高上漲到3.1元，目前股價在3.04元左右，漲幅1.33％、上漲了0.04元。

劍湖山世界去年有料加無料入園人數近135萬人次，今年目標上看140萬人次。今年春節假期，劍湖山世界大打科技娛樂設施，延續先前亞洲唯一的「VR恐龍飛車」後，進一步將海盜船重裝升級，打造世界首座180度鐘擺式VR設施「VR大白鯊」。春節期間締造佳績，年初一至初五吸引7.2萬人潮入園，年增率10％，發了一筆過年財。

(工商)