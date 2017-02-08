快了！德銀：川普將列陸為匯率操縱國
許多人認為，美國總統川普並未如就職前多次誓言，在上任第一天，就將中國列為匯率操縱國，事情或許還有轉機。不過，由德意志銀行（Deutsche Bank）亞洲首席經濟學家史賓塞（Michael Spencer）所領導的團隊卻認為，新政府可能即將以行動落實他們的承諾。
據財經網站「市場觀察」（MarketWatch）報導，德意志銀行認為，除非中國就降低與美國的貿易順差展開談判，否則川普政府將正式列中國為匯率操縱國，並建議對中國進口貨品採取提高關稅等懲罰性措施。
德意志銀行經濟研究團隊說，川普政府可能在未來幾周內採取行動。一般來說，這類決定會等到美國財政部對主要貿易夥伴的外匯措施提出半年報時，才會做出定奪，不過下次報告要等到4月才進行。
川普自上任以來，便不斷展現他迅速實踐選舉諾言的決心，而他在選戰期間，曾多次痛批中國操縱匯率，進行不公平貿易，就職前也仍未停止砲火，因此他要如何反制大陸的不公平貿易，格外為人所關注。
「除非中國停止操縱匯率，以及其他所謂的不公平貿易政策，」史賓塞與團隊周二指出，「否則接下來幾個星期的某個時間點，川普總統或他的財政部長，可能會宣布中國為匯率操縱國，並提出包括對部分或所有中國進口貨物（提高）關稅的懲罰措施。」
(中時電子報)
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