龍捲風肆虐 美近270萬居民住在高危險地區

強度達F05的超強龍捲風Joplin tornado。（圖/YouTube影片截圖）

傳統上美國的龍捲風（Tornado）季節多在4至5月之間，但今年提早了許多，才進入二月份，就有包含路易西安那州（Louisiana）和密西西比州（Mississippi）多地遭受多次強烈龍捲風肆虐，造成大量房屋、汽車等私人物品和公共建設損毀，面對提早到來的龍捲風，國家風暴預警中心（The national Storm Prediction Center）表示，至少有270萬名居民住在龍捲風的高危險地區，呼籲民眾別掉以輕心。

據美聯社（AP）報導，才剛進入2月份，美國卻提早迎來龍捲風季節，東南岸的路易西安那州和密西西比州在2週內發生多次強烈龍捲風侵襲，造成紐奧良（New Orleans）等地大面積的水電供應系統受損、房屋農田等器材遭到摧毀，光是路州南邊行政區，就造成至少一萬間房屋被毀，紐奧良市長已向州長報告損失情形，州長愛德華（John Bel Edwards）表示將視未來一週情況，決定是否宣布緊急狀態。白宮（White House）發言人史派塞（Sean Spicer）則表示，聯邦政府將緊盯氣候變化，總統川普（Donald Trump）亦與受到重創的州政府取得聯繫，承諾必要時將介入進行援助。

東南沿海大城紐奧良週邊遭龍捲風肆虐後的場景。（圖/美聯社）

遭到龍捲風破壞家園的居民。（圖/美聯社）

龍捲風是一種激烈天氣現象，因為氣流快速旋轉而產生，上層伴隨著積雨雲，快速且強大的破壞力讓它成為美國中西部大平原地區居民最大的「敵人」。全球除了南極洲外都能看到龍捲風的蹤跡，但美國就佔了75%之多，從春季開始，墨西哥灣（Gulf of Mexico）沿岸、中西部大平原與五大湖區都將迎來眾多龍捲風肆虐。來的快去的也快，龍捲風通常從生成到消散往往不超過15分鐘，目前美國將龍捲風根據風速與摧毀能力分為F0至F5共6級，F5屬於最強級別的龍捲風，甚至能摧毀摩天大樓。

2008年在加州的龍捲風形成一瞬間。（圖/美聯社）

追風人的龍捲風紀錄。

面對破壞力極強的龍捲風，多數人選擇逃離或躲避，但卻有一群自稱「追風人」的氣象愛好者，利用雷達和氣象設備追逐龍捲風的行徑，並試圖將探測端導入龍捲風以了解其完整構造和形成原因，雖然效果不甚理想，但卻也讓美國民眾有更多更廣泛的訊息來源。電影和國家地理頻道（National Geographic Channel）甚至為他們拍了特輯，讓外界一窺龍捲風的神秘內幕。

(中時電子報)