美若棄一中 專家警告：極其危險

美國總統川普。(美聯社)

美國亞洲協會和加州大學聖地亞哥分校聯合發佈《美國對中政策：向新政府建言》（US Policy Toward China：Recommendations for a New Administration）報告，內容指出川普新政府不應該拋棄美國長久以來堅持的「一個中國」政策，並且形容這樣做「極其危險」。

由於川普曾在就職前質疑「一個中國」政策，認為此事可以跟中國方面商談或施壓，迫使中國在貿易問題上對美讓步，遭中國強烈抗議。報告稱美中關係正處在一個「危險的十字路口」，兩國可能發生「碰撞」。

撰稿人之一的Susan Shirk認為川普政府在對待中國戰略上應該堅守兩大原則：第一、繼續美國在亞洲的盟友政策，第二是「一中政策」。

為什麼不能拋棄一中政策？報告指出「這是美中關係的基礎。」不僅有助於保護台灣的安全、繁榮和民主，而且捍衛了將近40年來亞洲地區的和平與穩定。

若放棄「一中」或以這為籌碼無法推進美國的國家利益。除了讓台灣處境越來越脆弱，也會動搖亞太地區的穩定，同時危害美國國家利益。其他亞洲國家都在看川普政府會怎麼對待台灣，但不希望因為台灣問題而與美中交戰。

不過，專家們也認為，中國在亞洲越來越強硬、在經濟上越來越重商主義、在國內政策上越來越壓制，他們支持川普政府對中國採取強硬姿態，但應對方法若太過激進，恐損美國利益。

(中時電子報)