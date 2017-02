美若棄一中 專家警告：極其危險

美國總統川普。(美聯社)

美國亞洲協會和加州大學聖地亞哥分校聯合發佈《美國對中政策:向新政府建言》(US Policy Toward China:Recommendations for a New Administration)報告,內容指出川普新政府不應該拋棄美國長久以來堅持的「一個中國」政策,並且形容這樣做「極其危險」。

由於川普曾在就職前質疑「一個中國」政策,認為此事可以跟中國方面商談或施壓,迫使中國在貿易問題上對美讓步,遭中國強烈抗議。報告稱美中關係正處在一個「危險的十字路口」,兩國可能發生「碰撞」。

撰稿人之一的Susan Shirk認為川普政府在對待中國戰略上應該堅守兩大原則:第一、繼續美國在亞洲的盟友政策,第二是「一中政策」。

為什麼不能拋棄一中政策?報告指出「這是美中關係的基礎。」不僅有助於保護台灣的安全、繁榮和民主,而且捍衛了將近40年來亞洲地區的和平與穩定。

若放棄「一中」或以這為籌碼無法推進美國的國家利益。除了讓台灣處境越來越脆弱,也會動搖亞太地區的穩定,同時危害美國國家利益。其他亞洲國家都在看川普政府會怎麼對待台灣,但不希望因為台灣問題而與美中交戰。

不過,專家們也認為,中國在亞洲越來越強硬、在經濟上越來越重商主義、在國內政策上越來越壓制,他們支持川普政府對中國採取強硬姿態,但應對方法若太過激進,恐損美國利益。

