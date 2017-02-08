美法院審理旅遊禁令 司法部替川普辯護

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美國司法部律師今天在加州聯邦上訴法院1場利害攸關的聽證庭上提出論證，主張恢復總統川普爭議性的旅遊禁令。

法新社報導，這場司法對決出現最新轉折前4天，1名聯邦法官下令暫緩執行川普禁令，向禁令針對的難民，及7個人口大多數是穆斯林國家的旅客重啟美國邊界大門。

舊金山上訴法院3名法官在美西時間下午3時，開始聽取為時1小時的口頭陳述，來決定將解除或維持禁令。

聽證庭沒有提及禁令本身是否符合憲法，不過，華盛頓州和明尼蘇達州都在法院挑戰禁令的合憲性，並且受到許多倡議團體支持。

法院發言人表示，法院可能將於本週稍晚作出裁決。（譯者：中央社周莉芳）1060208

(中央社)