華航直飛羅馬 啟用A350新機

華航直飛羅馬啟用空中巴士A350新機型，7日舉行慶祝儀式，中華民國駐教廷大使李世明（右2）、駐義大利副代表謝俊得（左2）、華航義大利分公司總經理蕭炘增（左1）皆出席。中央社記者黃雅詩羅馬攝 106年2月8日

中華航空公司今天在羅馬機場，為新機型A350台北直飛羅馬舉行盛大啟用典禮。華航是全球第三家在羅馬啟用此一新機型空巴的航空公司。

華航義大利分公司總經理蕭炘增表示，以往飛羅馬的班機當中，只有國泰航空和泰國航空使用A350機型空中巴士，相較華航過去使用的A330機型，A350不只更省油，引擎等級、內艙設備都升級，因此不但能降低成本，又能提高服務品質，對公司或乘客都是雙贏策略。

中華民國駐教廷大使李世明、駐義大利副代表謝俊得今天皆出席典禮。李世明致詞時強調，台灣是一個宗教自由、民主開放的國家，華航飛往世界各地，載運許多訪團、觀光客赴台，對於促進台灣與全球的宗教文化交流，扮演重要角色。

李世明並鼓勵台灣鄉親，多搭華航來羅馬觀光、留學、洽公，透過活絡的民間互動，讓台灣與教廷、義大利的關係更加密切。

謝俊得則表示，華航從去年12月開始從台北直飛羅馬，象徵往來台義之間的旅客量有顯著增加，台義關係益形緊密，A350新機的啟用，對義大利旅客是很好的機會，可以更方便前往台灣，認識這個美麗之島福爾摩沙。

華航是從去年12月4日開始直飛羅馬，取消中途在印度轉機。蕭炘增表示，這兩個月來，可明顯感受到台灣旅客大幅回流，「特別是一些台灣商務客，過去從來沒見過，最近已經看到好幾次。」

至於義大利旅客方面，蕭炘增分析，雖然赴台觀光的義大利旅客人數不算大宗，但是華航在亞洲有很密集的飛航網，羅馬直飛台北之後，台灣可成為一個中介點，讓想前往日本、韓國、香港各地的義大利旅客，能選擇在台北轉機。

蕭炘增說，過去華航因為中途停在印度，義大利旅客如果要赴亞洲，搭華航就要轉機兩次，很難有競爭力，多數旅客都會選搭國泰到香港轉機，或是搭阿聯酋航空到杜拜轉機，現在華航也直飛，就有了平等的競爭機會，所以直飛的商業策略不只侷限兩地之間，眼光是放在全亞洲。1060208

(中央社)