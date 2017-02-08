首波寒流來襲 購禦寒衣注意標示
入冬首波寒流將在9日南下，溫度驟降不可不備保暖衣物。新北市政府經濟發展局提醒消費者，購買保暖衣物，要注意標示，以免買到來路不明或品質不佳、洗燙變質的衣物。
為保障新北市民眾消費權益及安全，新北市政府經濟發展局抽查保暖衣物商品標示，發現近1成5不符合「商品標示法」規定，已立即要求業者改善，違者最高將罰鍰新台幣20萬元以下。
經發局表示，今年1月抽查品項為轄內各大賣場，及一般商號販售的保暖衣物，包含羽絨衣、毛衣、圍巾、手套、織襪等。
總計抽查237件，其中有34件標示不合格，比率為14.35%。不合格商品又以毛衣及圍巾最多，違反項目為未完整標示商品製造（進口）商資訊，包含名稱、電話及住址、洗燙處理方式及纖維成分；其次為未完整標示原產地、尺寸或尺碼等事項。
市政府經發局長施威全表示，標示不清的保暖衣物，資訊不明，容易讓民眾買到來路不明或品質不佳的商品，消費者購買時應多留意是否有原產地、成分，及洗滌說明等標示，避免產生穿著不適或洗燙變質等問題。
經發局表示，聰明的消費者，選購商品時，不僅精打細算比較價格，也務必注意商品是否有詳細、正確的標示，選購標示清楚的商品，才能讓自己買的安心、用的放心，保障自身消費權益。
針對標示不合格商品，市府經發局將會依「商品標示法」要求生產、製造或進口商限期改善，經催辦或複查仍未改善者，將罰處新台幣2萬元以上，20萬元以下罰鍰。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。