首波寒流來襲 購禦寒衣注意標示

入冬首波寒流將在9日南下，溫度驟降不可不備保暖衣物。新北市政府經濟發展局提醒消費者，購買保暖衣物，要注意標示，以免買到來路不明或品質不佳、洗燙變質的衣物。

為保障新北市民眾消費權益及安全，新北市政府經濟發展局抽查保暖衣物商品標示，發現近1成5不符合「商品標示法」規定，已立即要求業者改善，違者最高將罰鍰新台幣20萬元以下。

經發局表示，今年1月抽查品項為轄內各大賣場，及一般商號販售的保暖衣物，包含羽絨衣、毛衣、圍巾、手套、織襪等。

總計抽查237件，其中有34件標示不合格，比率為14.35%。不合格商品又以毛衣及圍巾最多，違反項目為未完整標示商品製造（進口）商資訊，包含名稱、電話及住址、洗燙處理方式及纖維成分；其次為未完整標示原產地、尺寸或尺碼等事項。

市政府經發局長施威全表示，標示不清的保暖衣物，資訊不明，容易讓民眾買到來路不明或品質不佳的商品，消費者購買時應多留意是否有原產地、成分，及洗滌說明等標示，避免產生穿著不適或洗燙變質等問題。

經發局表示，聰明的消費者，選購商品時，不僅精打細算比較價格，也務必注意商品是否有詳細、正確的標示，選購標示清楚的商品，才能讓自己買的安心、用的放心，保障自身消費權益。

針對標示不合格商品，市府經發局將會依「商品標示法」要求生產、製造或進口商限期改善，經催辦或複查仍未改善者，將罰處新台幣2萬元以上，20萬元以下罰鍰。1060208

(中央社)