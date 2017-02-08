南海爭議 王毅建議美：重溫二戰歷史

中國大陸外交部長王毅7日在澳洲回答媒體記者南海爭議相關提問時表示，想給美國一個建議，重溫一下第二次世界大戰歷史。

中新社報導，王毅7日在澳洲首都坎培拉（Canberra）與澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）舉行第四輪中澳外交與戰略對話後共同會見記者。澳洲記者詢問中美是否會在南海發生軍事衝突、中方有何訊息希望傳遞給美方。

王毅應詢表示，「我只想給美國朋友一個建議：重溫一下二戰歷史」。

王毅表示，開羅宣言和波茨坦宣言明確規定，日本必須將所竊取的中國領土歸還中國，這其中就包括南沙群島。「1946年，當時的中國政府是在美國方面的協助下公開依法收復被日本侵占的南沙群島，恢復行使主權」。後來中國周邊一些國家以非法形式占據部分南沙島礁，這才產生所謂南海爭議。

他說，中國大陸始終堅持通過直接當事方對話協商，依據歷史事實和國際法加以和平解決。這一立場今後也不會改變。

王毅表示，在中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）國家共同努力下，南海局勢正趨於平穩，大陸和菲律賓也已建立南海問題雙邊磋商機制。大陸與東協國家正在加快推進「南海行為準則」磋商，打造大陸和東協各方都認同的地區規則，管控南海局勢，維護地區穩定。1060208

(中央社)