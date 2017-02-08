布里斯本駐處與昆士蘭合作推廣台灣觀光

中華民國駐布里斯本辦事處為增進澳洲主流社會對台灣文化的認識並促進台灣觀光，當地時間4日與澳洲昆士蘭摩頓灣區合辦多元文化節暨慶祝農曆新年活動。

除了台僑文化團體參加表演，也在現場擺設文宣攤位，以及書寫春聯及發送雞年手提燈籠與台灣觀光資料，受到澳洲民眾熱烈迴響。

摩頓灣區（Moreton Bay）是昆士蘭州最早開發地區之一，區內工商及農業發達，人口眾多及多元，今年是當地第二次舉辦慶祝農曆新年文化藝術表演活動，普受各界重視。

當天下午，活動在距布里斯本北方1小時車程的卡布爾徹（Caboolture）市政廣場隆重舉行，駐布里斯本辦事處長賴維中特別偕駐處同仁以及旅居昆州僑胞表演團體逾80人參加，連續提供2小時精采的台灣文化表演，是參演團體中規模最大的。

昆州政府多元文化廳長葛瑞斯（Grace Grace）代表州長帕拉謝（Annastacia Palaszczuk）到場向民眾致意，當地選出的警政廳長萊恩（Mark Ryan）及州議員威廉斯（Richard Williams）均親自出席活動，賴維中應邀擔任貴賓，並在開幕式致詞。

賴維中致詞時特別介紹台灣，鼓勵前往觀光。他說，英國Rough Guide’s網站日前將台灣列為2017年必須旅遊國家第10名；InterNations Expat Insider組織2016年更將台灣評定為全球191個國家地區中最適宜外人居住及生活的第一名。

台灣擁有自然與人文之美，經濟發達、山川秀麗、美食佳餚誘人加上濃郁人情味，是國際旅客對台灣的普遍印象，歡迎澳洲民眾有機會到台灣觀光親自體驗。

台僑團體當天演出的曲目包括台灣民謠演唱、原住民舞蹈、傳統大鼓、波浪鼓、紙扇舞、薩克斯風、舞龍、國樂及魔術表演等。由於事前排練充實，團員表演技術純熟，深具民俗風味，受到現場民眾如雷掌聲肯定。

辦事處在活動現場設有2文宣展示攤位，攤位上布置精緻應景雞年燈籠及陳列各式介紹台灣國情、文化、觀光等出版品，長榮航公司總主任楊菁菁也在場分發紀念品，現場並有專人示範書寫春聯，充滿年節氣氛，隨時可見當地民眾排隊取閱，數小時內均被索取一空，而詢問赴台灣觀光旅遊的民眾也十分踴躍，成功宣揚台灣並推廣台灣觀光。1060208

(中央社)