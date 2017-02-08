客家日慶天穿 苗縣3系列活動開跑

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農曆正月二十「天穿日」，是客家族群感念女媧補天之恩的節日，也是全國客家日，苗栗縣府今年規劃慢步客庄、後生音樂會、客家週等3大系列活動，賦予客家天穿日新風貌。

「天穿日」是客家人獨有的特殊節慶，早期每逢「天穿日」，客家人便會放下工作忙裡偷閒，也讓大地休養生息；客家俗諺「有做嘸做，聊到天穿過」，客家人甚至要到農曆正月二十這天之後，過年假期才算結束。

客委會於民國99年，將「天穿日」訂為「全國客家日」，各地客庄紛紛舉行天穿日熱鬧慶祝活動，苗栗縣文化觀光局今年會同14鄉鎮公所以「共享客家．同慶天穿」為主題，結合在地創意資源及簡約環保概念，規劃「慢步客庄」、「後生音樂會」、「客家週」3大系列活動。

「慢步客庄」是透過走踏街區認識在地建築，體驗客庄人文歷史風貌，分為15日及19日2梯次進行，將安排導覽人員全程解說，即日起至13日受理報名，每梯次限額30名，全程免費。

文觀局表示，14日至22日在苗栗火車站將安排「客家週」環保裝置藝術展覽，以「再現天穿」為題，宣導簡樸及再生資源議題；另外，2月17日下午6時，則於苗栗火車站前廣場，辦理「後生音樂會」，邀請潮客音樂得獎歌手葉鈺渟 & Lucky7、吉那罐子與在地音樂社團演出，展現年輕客家的音樂活力。

文化觀光局長彭德俊指出，早期客家人在「天穿日」男不耕種、女不織布，並唱山歌自娛，製作甜粄油炸後，插上針線，拿來祭拜，稱作「補天穿」，取其助女媧補天之意，從現代環保概念來看，如同適度給予大自然修補恢復的時間，讓環境生生不息、資源永續發展。

他說，今年「天穿日」活動，除了傳承客家文化傳統之外，更希望吸引青年族群，重視自身的母語文化與族群認同，將客家精神以更寬更廣的面相推展出去。1060208

(中央社)