持刀恐嚇肉舖老闆 男遭逮送辦

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顏姓男子涉嫌因對於肉舖老闆林姓男子經常發出的噪音不滿，今天酒後持刀理論，高雄市警方據報趕到逮人，全案依恐嚇罪嫌送辦。

高雄市警察局鳳山分局調查，顏男對於鳳山市維新路一處市場內林男經營的肉舖經常發出噪音不滿，清晨約5時左右酒後持刀向林男理論，警方據報趕到現場處理。

林男對顏男行為提出恐嚇告訴，警方也對顏男進行酒測，酒測值為1.15，全案依恐嚇罪嫌送辦。1060208

(中央社)