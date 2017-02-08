台紙小股東赴北檢 控告董座簡鴻文背信

10多名台紙小股東、員工今早赴台北地檢署控告台紙董事長簡鴻文背信。(陳志賢攝)

台紙經營權之爭，戰火持續延燒。10多名台紙小股東和員工，不滿台紙董事長簡鴻文讓公司財務報告無法過關，致股票面臨下市危機，已損害6萬多名股東和百位台紙員工的權益，今早赴台北地檢署控告簡鴻文背信，怒吼「簡鴻文吃相難看，政府用人腦殘」，並跪求總統蔡英文主持公道。

提告的小股東代表羅昌明說，簡鴻文為保住董事長職位，本月3日指示公司監察人李明哲辭職，導致所剩一席的監察人陳如舜因與董事戴頌偉是配偶關係，依證交法規定「當然解任」；陳如舜原本提案將董事長解任的臨時股東會，也因此無法召開。

羅昌明指出，簡鴻文先一手主導讓公司陷入沒有監察人的困境，無法簽認105年度的財務報告；又故意不召集董事會及股東臨時會，來處理台紙監察人全體解任的困境，使台紙股票面臨遭證券交易所停止買賣的危機，嚴重傷害台紙全體股東的利益，明顯構成刑法背信罪。

有小股東爆料簡鴻文今年到總公司上班天數只有3天，去年平均每個月上班時間不超過10小時，年薪高達317萬，他當台紙董事長時薪近3萬元，幾乎是小市民1個月的薪水。

小股東另質疑簡鴻文挾黨政關係深厚，身兼官派兆豐證券董事長、官派支持下當選券商公會理事長、證券投資人保護中心董事等重要職位；擔任台紙董事長不用天天上班，還坐領高薪，這樣的董事長適任嗎？

台紙員工說，簡鴻文大部分時間都待在台北，自從他當上兆豐證董事長後，又忙券商公會理事長的選舉，加上自己的出國行程，每次出現公司時間不到30分鐘，今年到新營總公司就為了討要大小章，業務幾乎都是總經理在處理。

名嘴蔡玉真今也到現場聲援，痛批簡鴻文把經營權當作個人私器，無視公司逾6萬名小股東的權益，她要求財政部、金管會介入，不能讓簡鴻文一直耍弄「不讓我玩，大家都別玩」的卑劣手法。

(中時)