鱷魚遭攻擊 動物園籲遊客將心比心
台北市立動物園的馬來長吻鱷往往在冬天時潛入水底保暖，或浮在水面上享受陽光，沒想到卻常被遊客丟東西，目的希望鱷魚動起來，動物園呼籲遊客將心比心。
動物園發言人曹先紹說，鱷魚是伏擊性掠食者，龐大身軀潛伏在水面下，只有眼睛、鼻孔露出水面，且鱷魚屬於外溫動物，馬來長吻鱷冬天時為避免能量流失，會潛入相對溫暖的水底，或在水面上享受陽光。
他說，部分遊客為讓鱷魚動起來，常丟銅板、寶特瓶或利樂包，現已在鱷魚觀賞區外設立「將心比心」牌，呼籲遊客「鱷魚喜歡靜靜的躺在水中，請尊重牠，別拿東西丟牠」。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。