鱷魚遭攻擊 動物園籲遊客將心比心

台北市立動物園的馬來長吻鱷往往在冬天時潛入水底保暖，或浮在水面上享受陽光，沒想到卻常被遊客丟東西，目的希望鱷魚動起來，動物園呼籲遊客將心比心。

動物園發言人曹先紹說，鱷魚是伏擊性掠食者，龐大身軀潛伏在水面下，只有眼睛、鼻孔露出水面，且鱷魚屬於外溫動物，馬來長吻鱷冬天時為避免能量流失，會潛入相對溫暖的水底，或在水面上享受陽光。

他說，部分遊客為讓鱷魚動起來，常丟銅板、寶特瓶或利樂包，現已在鱷魚觀賞區外設立「將心比心」牌，呼籲遊客「鱷魚喜歡靜靜的躺在水中，請尊重牠，別拿東西丟牠」。1060208

(中央社)