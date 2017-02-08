研究：川普旅行禁令 衝擊飛美航班量

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根據旅遊分析公司，美國總統川普對7國實施的旅遊限制，也讓其他國家的旅客較不願前往美國。

路透社報導，一天分析1600萬筆全球主要訂位系統航班預訂的旅遊資訊公司ForwardKeys表示，預定未來3個月飛抵美國的國際航班，比去年高出2.3%。

ForwardKeys數據顯示，在1月27日川普發布行政命令當天，訂位量比前一年高出3.4%。

在1月28日到2月4日實施旅行禁令期間，飛美航班訂位量減少6.5%，來自川普行政命令列出的7國航班訂位量減少80%，來自西歐的航班也減少13.6%。

ForwardKeys表示，在美國聯邦法官解除旅行禁令當天，來自伊朗的航班訂位量增加，使得3日與4日的飛美訂位量比一年前同兩天增加5倍。這些預定機位多數是在5日與6日飛抵美國。

聯合國世界觀光組織（U.N. World Tourism Organization）等其他團體也警告，美國旅行限制衝擊旅遊需求。這項旅行限制依舊暫停實施，等待美國上訴法院7日格林威治時間23時審理。

歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International Ltd.）旅行計畫經理波波娃（Nadejda Popova）說：「總統川普的旅行禁令最新發展狀態不明，讓未來往返美國的旅行需求蒙上陰影。」（譯者：中央社張曉雯）1060208

(中央社)