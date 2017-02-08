62歲趙雅芝攜帥兒出遊 逆齡根本像情侶

趙雅芝與兒合影就像情侶。(圖／翻攝自趙雅芝微博)

62歲港星趙雅芝保養得宜，是演藝圈著名「不老女神」，近日她曬出春節出遊照，只見她和兒子開心合影，看上去就像一對情侶，還有網友誇她比兒子年輕，引起關注。

趙雅芝不僅是凍齡美魔女，兒子黃愷傑更被封為「最帥星二代」，7日她在微博曬出兩人合影，開心透露過了個溫暖春節假期，只見她穿著休閒，白T配上牛仔破褲，和兒子都戴上黑色鴨舌帽，看起來相當年輕有活力，就像個少女，和兒子宛如一對情侶，令人驚艷。

網友都大讚她依舊這麼美，還說她看起來比兒子年輕，「第一眼以為右邊的是兒子女朋友」，真的太逆天了。

(中時電子報)