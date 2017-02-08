美部長擬要簽證申請人提供社群網站密碼
美國國土安全部部長凱利(John Kelly)表示，正在考慮是否要要求申請美國簽證的人，提供他們使用的社群網站的密碼，做為未來背景調查之用。
根據法新社(AFP)報導，凱利表示這是針對七個主要信奉伊斯蘭教的國家：伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門，這些國家的背景調查都相當寬鬆，因此美國正在尋找可以加強或是增加過濾這些國家申請美國簽證的人。
凱利說美國很難審查這些國家的人，但若他們的國民想要來美國，那美國政府想知道他們上甚麼網站，也想要他們提供密碼讓美國政府知道他們在網路上做甚麼。凱利說：「如果不配合，那申請人就不能入境美國。」
他強調這還沒有定案，但未來一定會更嚴格的審查機制，即使這樣會延遲旅客取得美國簽證的時間也沒有關係。美國總統川普(Donald Trump)在1月底簽署行政命令，暫時禁止這七個主要是穆斯林教徒的國家的人入境美國，但是這項命令後來遭到法院駁回而暫時停止。
(中時電子報)
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