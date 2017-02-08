布蘭妮外甥女車禍過程曝光 7歲生日禮致命！

布蘭妮8歲小甥女連人帶車墜入池塘，因為那份7歲生日禮物，而身受重傷險溺斃。(取材自布蘭妮、潔美琳IG)

日前，美國唱跳天后「小甜甜」布蘭妮家族發生憾事，她的8歲外甥女麥蒂本月5日參加一場戶外狩獵遠征活動時，遭逢車禍意外，搭乘的車子翻覆衝入池塘內，孩子也被困在座位上一同墜入，重傷並待在水下數分鐘，最終出動警消與空中救援隊才將她救出，麥蒂當下已失去意識，送醫搶救後勉強恢復生命跡象，然傷重情況仍不樂觀。

布蘭妮親妹潔美琳(Jamie Lynn Spears)16歲時生下麥蒂，非常疼愛這個女兒，孩子發生憾事，兩姊妹都憂心不已，布蘭妮更po文，希望大家幫外甥女禱告，而據《時人》雜誌報導了車禍全過程，麥蒂當時跟媽媽及養父到路易斯安納州度假，當時小女孩開著她的7歲生日禮物—兒童吉普車趴趴走，為了避開水溝，一時沒抓住方向盤而失控，於是連人帶車衝入池塘。

事發當時媽媽潔美琳僅距離她100公尺，所有大人全衝入池塘搶救麥蒂，但救援未果，當地警方表示，他們趕到現場時，才發現小女孩被安全帶困住，救護車載兩分鐘內趕到，眾人將麥蒂救出後立刻送醫，然她傷勢相當嚴重，這份禮物差點讓她送了命，稍早麥蒂終於清醒，稍微能夠說話，情況總算稍加穩定了些。

(中時電子報)