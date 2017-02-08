NBA》又輸黃蜂 籃網10連敗

籃網總教練艾金生的調度令人匪夷所思，8日又敗給黃蜂，苦吞10連敗。(美聯社資料照)

已經爛到底的籃網，8日前往夏洛特踢館，即便在最後關頭追趕上來，可惜時不我與，最終仍以107比111不敵黃蜂，再嘗10連敗苦果。

打完上半場落後15分的籃網，第三節打出35比27攻勢，將落後分數追近至72比81，決勝節，許久看不到勝利曙光的布魯克林諸將，在羅培茲和波達諾維奇的協助下逼近至107比109，隨後祭出犯規戰術，伯林奈尼罰進兩球之後，宣告籃網的反撲失敗。

籃網總教練艾金生的調度實在令人匪夷所思，先發球員佛義、丹懷德與荷利傑佛生共計上場66分鐘，但卻只出手13次，總計攻下20分，效率奇差無比，反倒是替補的喬哈里斯、布克和懷海德竟31投13中，貢獻了33分，到底誰是先發，誰是板凳，讓外界始終看不清楚。

其實黃蜂的近況也是其差無比，前次獲勝就是在客場擊敗籃網，接著吞下7連敗，8日在主場又以4分之差險勝，中止了連敗命運。全隊7人得分上雙，肯巴沃克與巴坦各攻下17分，卡明斯基12分、11籃板，馬文威廉斯與吉爾克里斯分別砍進14分。

(中時電子報)