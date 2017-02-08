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teamLab展限定雙人套票 邀民眾成對耍浪漫

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期間限定雙人套票，自開賣起即受到民眾好評不斷。
期間限定雙人套票，自開賣起即受到民眾好評不斷。(時藝多媒體提供)All Content © teamLab Inc.

迎接情人節的到來，超人氣打卡點《teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地》推出期間限定599元雙人套票，自2月1日開賣以來，超過千張的銷售量，再度引起民眾的關注。

《teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地》被網友譽為「秒殺底片展覽」，各大社群網站紛紛可見民眾在展場拍攝的照片，展覽豐富有趣的內容更吸引各年齡層觀眾到場參觀。本次大規模展出日本數位藝術團隊teamLab所創作出的17件作品，綜合《舞動！藝術展》及《學習！未來の遊園地》兩大主題，不僅打造最夢幻的數位遊樂園，更將顛覆觀眾對數位藝術的想像。

追逐的烏鴉、追逐與被追逐的烏鴉、以及被分割的視點－Light in Dark
〈追逐的烏鴉、追逐與被追逐的烏鴉、以及被分割的視點－Light in Dark〉All Content © teamLab Inc.

展品當中〈追逐的烏鴉、追逐與被追逐的烏鴉、以及被分割的視點－Light in Dark〉使用「超主觀空間」的表現手法，立體螢幕打造空間感十足的場景，觀眾將可以穿梭於作品當中，以各種角度欣賞振翅飛起的烏鴉，進行一場嶄新的感官體驗；另外一件人氣作品〈Nirvana〉，也受到大批觀眾的喜愛，此件創作靈感來自活躍於江戶時期的日本近代藝術家「伊藤若沖」，他採用一種獨特的「格子畫」手法，讓觀眾可近距離或在遠處觀賞作品，此種技法可能比印象派和點描派更早意識到光學混合的現象。

本次展場採用如迷宮般的設計概念，邀請民眾探索一個又一個藝術空間，展覽內容不僅有多種的互動體驗，更帶來蘊含藝術思維的作品，透過數位媒介傳達設計理念。期間限定雙人套票於即日起至2月14日，在YAHOO!超級商城獨家推出，邀請民眾一同揪伴體驗奇幻又絢麗的光影世界！

Nirvana
〈Nirvana〉All Content © teamLab Inc.

展覽資訊

‧展覽名稱：teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地

‧時　　間：2016/12/29(四)-2017/4/9(日)

週一至週日10:00~18:00

‧地　　點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館

‧洽詢專線：02-66169928 (週一至週五11:00-17:30)

‧主辦單位：teamLab、時藝多媒體傳播(股)公司、野獸國股份有限公司、華山1914文創產業園區

‧協辦單位：天空藝術有限公司

‧贊助單位：TutorABC

‧影音贊助：Panasonic

(中時電子報)

購票連結
官方網站
關鍵字：teamLab藝術展覽
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