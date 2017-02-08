「全民英檢」推出電腦化測驗 聽說讀寫一次完成
財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）宣布全民英檢將推出電腦化測驗，與紙筆測驗雙軌並行，提供考生多一種選項。電腦化測驗報名費每名500元，較紙筆測驗多280元。
語測中心說，首次「全民英檢」電腦化測驗將於4月8日的中高級測驗實施，只開放台北（限額160人）、台中（限額40人）兩地考區，即日起開始受理報名。
語測中心表示，電腦化測驗的最大好處是可藉由電腦科技的協助，每位考生得以在專屬電腦上一機到底完成聽、讀、說、寫四項測驗，並於作答時限內自行掌控進度，透過人性化的電腦化測驗操作，讓考生更輕鬆地發揮英語實力。
語測中心說，全民英檢T電腦化測驗特色還包括：聽力測驗可戴耳機應考、可選擇顯示作答時間、可調整試題與作答字型大小，系統並提供筆記功能紀錄重點、可回顧確認或修改作答等，十分便利。至於口說與寫作的作答仍由訓練合格的GEPT專業評分委員評閱，測驗後6週考生即可取得成績。
今年4月8日全民英檢中高級電腦化測驗及紙筆測驗即日起開放報名，詳情可上「全民英檢網」（www.gept.org.tw ）查詢。
(中時)
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