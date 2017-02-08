明天真的有寒流！氣象局發低溫特報
寒流真的來了！氣象局上午9時55分發布低溫特報，受到寒流影響，9日至10日各地氣溫偏低，11日至13日夜間及清晨氣溫偏低，臺南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖將出現攝氏10度以下低溫，其他地區亦將出現10至12度的低溫，民眾一定要注意保暖。
此外，氣象局也發布陸上強風特報，受到強烈東北風影響，9日晨起臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，前往海邊的民眾要多加留意。
氣象局預報，9日凌晨起寒流開始南下，氣溫將會「快速、明顯下降」，一大早就會有冷的感覺，預估中部以北及宜蘭溫度僅剩12至14度，南部及花東也只有15至17度，這波寒流影響時間較長，請大家要做好保暖禦寒的工作，特別是長輩朋友、心血管疾病的朋友更要特別留意，農作物、養殖漁業也要留意寒害。
(中時電子報)
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