六龜十八羅漢山 4月起開放參觀

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六龜十八羅漢山將解禁，景致壯麗，今年起開放參觀。(郭韋綺翻攝)

十八羅漢山峰峰相連景象優美。(郭韋綺翻攝)

茂管處新設旅遊服務中心。(郭韋綺翻攝)

古隧道將重現天日。(郭韋綺翻攝)

有小桂林之稱的六龜區十八羅漢山，層峰交錯山形優美，與周邊6座日治代古隧道群連成一線，但因長久來列入自然保護區加以保護，成了與世隔絕的深山秘境；為刺激在地觀光，林務局決將十八羅漢山和古隧道解禁，今年4月起開放參觀，但採總量管制。

十八羅漢山位在荖濃溪對岸，由40餘座直立圓錐狀的山脈組成，山形像火焰，又稱作火炎山。

從遠處眺望，除了峰峰相連山脈，還可見峽谷、蜿蜒河流，秀麗的山水景觀相當迷人，與大霸尖山、龜山島同列國家特殊地景，2006年核定為十八羅漢山自然保護區。

保護區內舊184縣道上，還有6條日治時代古隧道，因道路崎嶇難行，台27線開通後，就封閉起來不對外開放。

莫拉克風災後，重創六龜的觀光產業，至今仍未恢復，近幾年來地方希望透過開放十八羅漢山和古隧道，重振觀光。

如今終於有譜，茂管處和林務局聯手重新打造十八羅漢山服務區，最快4月開放開放遊客申請入山，人數採總量管制，1天不超過100人。

茂管處長簡慶發表示，隧道需要整建，將串聯4、5、6號這3條隧道，納入河川兩岸空間，讓遊客得以一窺河谷、風化岩、火焰山美麗地景。

也將設置全新的旅遊服務中心有農產品展售區、伴手禮區，推展地方特色文化和產業。

(中時)