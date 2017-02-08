毀信賴保護原則 李來希：提訟勢在必行

全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上表示，如果主政者毀棄信賴保護原則，溯及既往的剝奪人民的財產權，提起訴訟已是勢在必行。

年金改革國是會議結束之後，其相關爭議仍然存在，全國公務人員協會理事長李來希今天早上在臉書上轉貼最高行政法院庭長吳東都的媒體投書，並表示最高行政法院法官講得好，司法必須對行政無情。

李來希說，如果這個主政者依然如此霸道，鼓動民粹霸凌軍公教人員，發動立法機關羞辱考試院，不顧法理，毀棄信賴保護原則，溯及既往的剝奪人民的財產權，提起訴訟已是勢在必行。

李來希指出，訴訟與釋憲已是箭在弦上，就期待法官們秉持司法良心，當頭棒喝，準備對顢頇的行政作出無情的判決。1060208

(中央社)