陸國台辦：陸客遊台屢生事故 深感痛心

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陸客團遊覽車日前在高雄發生自撞涵洞車禍。大陸國台辦發言人安峰山今天表示，對於大陸居民赴台旅遊屢生事故，深感痛心，也深表關切，希望台灣有關方面切實採取有效措施，保障陸客安全。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉辦例行記者會，在回答陸媒記者關於大陸旅遊團4日在高雄發生車禍造成20多人受傷的提問時，作上述表示。

根據中國台灣網的記者會文字直播，安峰山表示，對於大陸居民赴台旅遊屢屢發生的人民生命財產安全事故，「我們深感痛心，也深表關切」。

他說，大陸方面高度重視大陸遊客赴台旅遊的安全問題，希望台灣有關方面能夠切實採取有效措施，加強安全管理，杜絕安全隱患，保障赴台大陸遊客的生命財產安全，為大陸遊客提供更好的旅遊環境和條件。

安峰山表示，高雄車禍傷者送醫後，除了1名受傷較重的領隊還在繼續留院觀察以外，其餘25名遊客已於6日下午返回大陸。1060208

(中央社)