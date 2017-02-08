對台釋國民待遇？陸國台辦未否認
大陸國台辦發言人安峰山今天表示，中共年初舉行的對台工作會議要求，對在大陸工作、求學的台灣民眾頒布便利政策，這些政策正在研究中，將陸續公布。
有記者詢及，這些政策是否將落實給予台灣民眾「國民待遇」，安峰山並未否認。
據大陸人民網國台辦記者會文字實錄，中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。針對陸媒記者相關提問，安峰山作上述回應。
安峰山表示，中共對台工作會議要求，要研究推出便利台灣民眾在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施；這些政策措施涉及台灣民眾在大陸的就業執業、社會保障、生活便利等諸多方面，有關部門正在按照會議精神的要求進行研究，成熟後將逐步陸續公布實施。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。