對台釋國民待遇？陸國台辦未否認

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大陸國台辦發言人安峰山今天表示，中共年初舉行的對台工作會議要求，對在大陸工作、求學的台灣民眾頒布便利政策，這些政策正在研究中，將陸續公布。

有記者詢及，這些政策是否將落實給予台灣民眾「國民待遇」，安峰山並未否認。

據大陸人民網國台辦記者會文字實錄，中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。針對陸媒記者相關提問，安峰山作上述回應。

安峰山表示，中共對台工作會議要求，要研究推出便利台灣民眾在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施；這些政策措施涉及台灣民眾在大陸的就業執業、社會保障、生活便利等諸多方面，有關部門正在按照會議精神的要求進行研究，成熟後將逐步陸續公布實施。1060208

(中央社)