客運票價調整暫緩 公路總局：凍漲至228

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不敵一例一休衝擊，統聯客運日前宣布調漲票價，但公路總局今天宣布，已經協調客運業者暫緩調漲，3月1日起才會調漲。

國內部分國道客運業者，長期以來實售票價都低於核定票價上限，為吸引民眾多搭乘國道客運提升離峰時段之載客，部分業者另有提供優惠票價及促銷票價。

不敵一例一休人事成本調漲，統聯客運日前宣布13日凌晨零時起調漲票價，北高單程優惠時段從新台幣470元漲到530元。不過，交通部公路總局今天發布新聞稿指出，已經協調業者維持優惠票價至228連假。

公路總局也在新聞稿中提到，感謝統聯客運公司及相關國道客運業者再次配合暫緩縮減各類優惠票價幅度，3月1日後才會做出必要調整，呼籲民眾連假期間出門旅遊可多搭乘大眾運輸工具。1060208

(中央社)