年金改革下一步 沈富雄提6建議

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前立法委員沈富雄今天撰文「年金改革的下一步」提6點建議，包括最短時間內，由立法院成立「年金永續小組」，討論、規劃並主導年改會至今尚未觸及的年金「永續」問題。

他說，總統府國家年金改革委員會開完「全國年金改革國是會議」後，決定3個月內將相關修正條文送立法院。

沈富雄建議，一、最短時間內，由民主進步黨立法院黨團，（最好是跨黨派參與）成立「年金永續小組」，討論、規劃並主導年改會迄今尚未觸及的年金「永續」問題。

二、「少領」問題：依年改會經行政院送審條文，在立法院經公聽會、朝野協商，依序完成三讀。

三、「延領」問題：擱置，現制年金不須延領，短期縮小火線，長遠在「永續」問題一併解決。

四、「多繳」問題：擱置年改會有關現制「多繳」條文，縮減打擊面，改革後如何繳費，在「永續」新制內規定。

五、「年金永續」問題由「年金永續小組」依下列原則規劃處理：

（1）「年金永續小組」邀全國性勞、雇雙方代表商議下列事項：研議勞保、勞退合併為一；決定35年所得替代率，並依此推算保費提撥率，邏輯上由勞方開價，雇主回應，雙方協商不成，由永續小組仲裁；建議費率在20加減2％，世世代代不再改變；勞、雇雙方協商決定勞雇比，建議在30:70到20:80間，政府不參與。協商不成，由永續小組仲裁，決定後不再輕易更動。

(2)勞保「永續」新制完成後，公教比照辦理，提撥率與勞雇比原則上與勞保同。

六、現制財務善後問題：新制實施後，現制年金支付義務依下列原則處理：(1)中央每年編列預算新台幣6000億元，金額不再增加，此款並含政府應支新制款項。

(2)分6年攤提現制基金餘額。

(3)向新制基金貸款，中央付息，利率比照前1年基金營運獲益率，但設地板保障。1060208

(中央社)