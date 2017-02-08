機捷試營運 鼓勵免費刷電子票

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機場捷運2日起試營運，桃園捷運公司鼓勵民眾於試乘期間，多持電子票證協助系統實測，同步體驗機捷的多卡通行服務，試乘期的進出站，都不會扣款。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年2月8日

機場捷運2日起試營運，桃園捷運公司鼓勵民眾於試乘期間，多持電子票證協助系統實測，同步體驗機捷的多卡通行服務，試乘期的進出站，都不會扣款。

機場捷運2日啟動為期1個月的試營運，規劃分兩階段，前2週是團體試乘，後2週是屬於自由試乘，預訂於3月2日正式通車，第1個月票價5折優惠，4月2日起恢復原價。

桃園捷運公司今天表示，團體試營運期間，包括有白化症者關懷協會、10多位小小鐵道迷持悠遊卡進站搭乘機捷，令小小鐵道迷們驚呼連連。

桃捷公司表示，機場捷運票證系統採多卡通，整合悠遊卡、一卡通、桃園市民卡，甚至Happy Cash有錢卡（二代卡）皆可使用。試營運期間雖為免費搭乘，桃捷公司仍鼓勵民眾不論參加團體、自由試乘，可多持自有票證公司的票卡刷卡進出，不僅協助票務系統進行實測，更讓民眾搶先體驗持多種電子票證搭乘機捷的便利服務，進出站都不會扣款。

另外，桃捷公司提醒民眾進出站時，僅持一張票卡輕觸感應區，勿多卡同時使用，票卡一經感應進站後，務必再次感應出站，避免卡片遭鎖死而造成下次無法進站。試乘民眾也可至詢問處旁的車票餘額查詢機查詢票卡資訊，只要將票卡置於平台感應區內，即可查詢最近加值紀錄、票卡效期資料、最近6筆交易紀錄。1060208

(中央社)