機捷試營運 鼓勵免費刷電子票
機場捷運2日起試營運，桃園捷運公司鼓勵民眾於試乘期間，多持電子票證協助系統實測，同步體驗機捷的多卡通行服務，試乘期的進出站，都不會扣款。
機場捷運2日啟動為期1個月的試營運，規劃分兩階段，前2週是團體試乘，後2週是屬於自由試乘，預訂於3月2日正式通車，第1個月票價5折優惠，4月2日起恢復原價。
桃園捷運公司今天表示，團體試營運期間，包括有白化症者關懷協會、10多位小小鐵道迷持悠遊卡進站搭乘機捷，令小小鐵道迷們驚呼連連。
桃捷公司表示，機場捷運票證系統採多卡通，整合悠遊卡、一卡通、桃園市民卡，甚至Happy Cash有錢卡（二代卡）皆可使用。試營運期間雖為免費搭乘，桃捷公司仍鼓勵民眾不論參加團體、自由試乘，可多持自有票證公司的票卡刷卡進出，不僅協助票務系統進行實測，更讓民眾搶先體驗持多種電子票證搭乘機捷的便利服務，進出站都不會扣款。
另外，桃捷公司提醒民眾進出站時，僅持一張票卡輕觸感應區，勿多卡同時使用，票卡一經感應進站後，務必再次感應出站，避免卡片遭鎖死而造成下次無法進站。試乘民眾也可至詢問處旁的車票餘額查詢機查詢票卡資訊，只要將票卡置於平台感應區內，即可查詢最近加值紀錄、票卡效期資料、最近6筆交易紀錄。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。