北投慈后宮遶境 民眾遭攻擊送醫

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台北市北投區慈后宮昨天遶境活動時，到場參觀的蔡姓男子及友人，突然遭10多名男子毆打，警方正全力追查嫌犯中。

台北市警局北投分局長安派出所昨晚11時12分執行慈后宮遶境活動交通疏導勤務時獲報，蔡姓男子偕友人於現場參觀，突遭10多人毆打，警方見狀立即上前制止並通報警力支援，但因現場人潮多，嫌犯趁隙逃逸。

蔡男雖然受傷，所幸沒有生命危險，已送醫治療。蔡向警方供稱，整起事件起因為友人當天稍早疑似與人發生口角衝突，對方才趁媽祖遶境還駕時持械攻擊，造成蔡頭部及左側腰部等處撕裂傷。

蔡男目前留院觀察中，將於今天出院後至長安派出所提出傷害告訴，警方正積極調閱案發地及周邊監視器影像過濾鎖定可疑犯嫌，等犯嫌到案後，釐清行凶動機及犯案工具。1060208

(中央社)