花期長免澆水 新式療癒盆栽拚商品化
嘉南藥理大學生物科技系師生利用組織培養技術，成功研發可控制開花及延長花期的植物瓶苗，花期約有3個月，不用澆水、好照顧，今天技轉給廠商，將開發成熱門的療癒系盆栽。
嘉南藥理大學生物科技系助理教授高毓瑩表示，這次技轉的產品由系上的遺傳工程實驗室師生共同研發，歷經兩年培育出適合辦公桌與居家的微型開花瓶苗。
高毓瑩指出，這項技術包括維持觀賞植物於無菌環境中穩定生長，並誘導植物於玻璃瓶中進入開花階段；不僅成功縮小花型，且可延長花卉觀賞期。
她說，目前經試驗後效果最好的是雞冠花，並持續發展其他花種。一般雞冠花的花朵較大，適合當一般盆栽或切花；經過改良成微型植物大量生產後，栽培在無菌環境中的花朵，觀賞期可達3個月，不用澆水及特別照顧，符合都會生活，兼具綠化與觀賞目的。
承接這項產品技術的新橋生物科技公司總經理吳岳峰表示，這種微型開花瓶苗照料簡易，比現有商品更具有療癒、精巧、客製化等優點，市場潛力無窮。希望雙方能進一步合作，慢慢在市場上發展下去。
嘉藥生科系主任吳明娟表示，生科系師生持續開發各類療癒及微型植物大量生產，並藉由產學合作計畫建立創業平台，未來希望將國內的園藝療癒產品行銷到全世界，展現台灣生物科技豐沛的研發能量。1060208
(中央社)
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