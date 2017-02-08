二氧化碳轉化新發現 有助於減少排放量
台科大團隊研究發現，透過無機觸媒催化，在室溫下可將二氧化碳轉化為甲醇，並使甲醇轉換產生氫氣，對減少二氧化碳排放，或尋求替代能源都是創新發現。
台灣科技大學材料系教授郭東昊團隊研究發現，在室溫下透過觸媒反應，即可將溶解於水中的二氧化碳轉化為甲醇，並且使甲醇轉換產生為氫氣，這個整合二氧化碳、甲醇、氫氣三大課題的創新研究成果，登上國際期刊「科學報導(Scientific Report)」。
郭東昊表示，研究經由無機觸媒的催化作用，使通入水中溶解的二氧化碳於觸媒表面反應形成甲醇且沒有其他副產物，相較於傳統必須攝氏150度以上的高溫氣相反應，團隊在室溫下即可將二氧化碳轉化為甲醇。
此外，團隊也反轉無機觸媒的材料設計，將甲醇加入第二觸媒與水的系統中，發現傳統上需要攝氏100度以上反應才能產生產生氫氣的反應，於室溫下也發生。
郭東昊說，一般而言，無機觸媒多半是惰性、無活性、需高溫活化，但團隊研發的銅基無機觸媒，不含貴重金屬元素、合成溫度低且製程簡單，所以生產成本低，深具開發與應用潛力，此項研究對於減少二氧化碳排放量，或尋求替代能源都是創新發現。
團隊也表示，在室溫下二氧化碳不僅可以減量，還可將其轉化成甲醇化學品，作為燃料或化學前驅物來合成其他化學品，實現人工光合作用中的暗反應，於自然環境下以甲醇取代葡萄糖的合成，且利用此研究的觸媒，可以即時產氫，對於以往氫循環經濟中，氫氣儲存與運輸的問題及燃料電池的氫氣來源等問題，都可提供一些解決辦法。1060208
(中央社)
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