不情願陪川普？ 推特掀「救救梅蘭妮亞」熱潮
美國總統和第一夫人的互動向來是眾人矚目得焦點，然而在川普及梅蘭妮亞身上，比起夫妻相親相愛的畫面，夫妻不和睦的畫面似乎更為世人所知。然而這樣的現象又在前天川普所舉辦的超級派對中再次上演，梅蘭妮亞在席間被捕捉到數次臭臉的表情，似乎非常不樂意參加這場派對，也讓場派對被解讀為「史上最無聊的超級盃派對」，更因此讓不少網友心疼起梅蘭妮亞的「遭遇」，在推特上發起了「救救梅蘭妮亞」(#SaveMelania)、「放了梅蘭妮亞」(#FreeMelania)的標籤，掀起了一遍熱潮。
其實「救救梅蘭妮亞」(#SaveMelania)、「放了梅蘭妮亞」(#FreeMelania)的標籤早在3個星期前，川普就職典禮時就盛行於推特(Twitter)上，網友當時找出了許多典禮上梅蘭妮亞一臉不情願陪在川普身旁的樣子，或是川普丟下梅蘭妮亞自顧自活動的照片，還有當時最受大家熱議的就是川普轉頭向身後的嬌妻說話，當川普一轉身回來時，梅蘭妮亞的微笑瞬間垮下來，看起來就像是在敷衍川普的畫面。這種種跡象在當時和準備與川普交接的歐巴馬夫妻形成強烈對比，也讓眾人猜測川普夫妻的關係是否不如之前和睦。
而這次川普夫妻到佛羅里達州度假，又再次掀起這樣的風潮，從他們一下飛機在停機坪兩度牽手又被甩開的畫面開始引起討論，兩人被質疑貌合神離。之後川普夫婦辦了這場派對，讓親朋好友及白宮幕僚齊聚一起看職業美式足球NFL年度的冠軍賽超級盃（Super Bowl），席間梅蘭妮亞又再次被拍下，呆坐在座位上面如死灰、雙眼發直的表情，似乎在用表情傳達出自己內心有多不情願出席這場盛宴。
事後，梅蘭妮亞不開心的表情也成為了網路上討論的焦點，繼就職典禮之後再次讓「救救梅蘭妮亞」、「放了梅蘭妮亞」的標籤盛行，不少網友也配上了有趣的標語寫道：「梅蘭妮亞如果你需要被解救，就眨兩下眼睛告訴我們吧」，似乎在比喻梅蘭妮亞是被綁架的人質。不過也有網友有不同的意見，表示梅蘭妮亞可能只是不是美式足球的粉絲，所以表達不出開心的表情，也有網友反諷梅蘭妮亞，可能只是因為臉部整型的關係，所以臉僵硬到笑不出來而已。
(中時電子報)
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