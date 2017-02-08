獅子合唱團勇闖輔仁大學 一日主播和主廚難倒蕭敬騰

輔大名人堂請到資深權威主播李艷秋開課，和獅子合唱團迸出精彩火花。（圖片由旺旺中時北京提供）

蕭敬騰主播初體驗，和搭檔馮薇之聯手播新聞，連資深主播李艷秋都說讚。（圖片由旺旺中時北京提供）

※資深權威主播李艷秋開班授課 獅子合唱團播新聞初體驗※

坐在家裡看電視新聞很簡單，但如果要坐上主播檯上播新聞，那可就不是一件簡單的事了。由蕭敬騰領軍的獅子合唱團，這回在夢想大學堂的輔仁大學站裡，不僅上了全台灣知名的資深權威主播，同時也是輔仁大學校友的李艷秋主播的一堂課之外，同時也首度挑戰播報新聞。而播完新聞之後，老蕭對自己的表現可說是十分滿意，但也更能體會俗話說的台上一分鐘台下十年功，因為要在主播檯上面對鏡頭播新聞一直講話，真的不簡單。

競技啦啦隊開場，為獅子合唱團在夢想大學堂裡的捉對廝殺揭開序幕。（圖片由旺旺中時北京提供）

※五星級酒店主廚親自上陣 獅子合唱團鬧內訌捉對廝殺※

在輔仁大學裡，獅子合唱團還上了一堂最好吃的課。因為他們在輔大的餐旅管理學系，遇到了五星級酒店的點心房主廚。只見林呈憲主廚，巧手一揮，立刻就做出好吃又充滿童趣的『跳跳糖巧克力』。為了比誰的手藝好，獅子合唱團也在節目中各顯神通，像是老蕭跟阿矩就把關鍵的紅外線溫度器藏起來以及將部分食材給搶走，讓力Q以及鄒強大喊不公平。而最後在分勝負的時候，童心未泯的老蕭蕭敬騰，居然搗起蛋來，把所有人的作品混做一盤，讓負責評分的系主任鄧之卿以及主廚林呈憲是哭笑不得。

為了勝負，獅子合唱團誰也不讓誰，在輔大最甜蜜的一堂課裡兄弟鬩牆。（圖片由旺旺中時北京提供）

輔大最甜蜜的一堂課，比誰做的跳跳糖巧克力好吃，結果老蕭出怪招，考倒評審。（圖片由旺旺中時北京提供）

※輔大體育系籃球棒球笑傲全台 重感冒大病初癒老蕭黏球不想放※

而講到輔大，除了專出美女以及主播之外，輔仁大學也是台灣頂尖運動選手的搖籃，尤其是棒球和籃球。其中輔大籃球隊在劉俊業教練的領軍之下，已經是台灣大專籃球界的一方之霸，而熱愛籃球的獅子合唱團，一看到籃球隊，瞬間熱血沸騰。尤其是老蕭蕭敬騰，雖然重感冒才剛好，但籃球一上手，立馬活力無窮。而棒球隊在台灣棒球紳士葉志仙教授的帶領下，也培育出許多國際知名好手，只不過在棒球九宮格的挑戰裡，獅子合唱團遭遇到不小的挑戰。究竟獅子合唱團在輔仁大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請在2/12的週日下午五點，鎖定中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

獅子合唱團分組對抗，攜手輔大棒球隊挑戰棒球九宮格。（圖片由旺旺中時北京提供）

蕭敬騰領軍的獅子合唱團在結束PK後，品嚐輔大校園美食心園鬆餅。（圖片由旺旺中時北京提供）

完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在2/17晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)