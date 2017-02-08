NBA》73勝沒拿總冠軍 勇士老闆被喬丹挖苦洗臉

勇士上季例行賽雖拿下73勝，但卻在總冠軍賽不敵騎士，為此，勇士老闆遭喬丹挖苦洗臉。(美聯社資料照)

勇士上季在例行賽拿到73勝，沒想到卻在總冠軍系列賽3比1領先情況下被騎士逆轉而衛冕失敗，對此勇士老闆拉科布遭「籃球之神」喬丹猛虧。

根據《NBC體育》報導指出，拉科布最近自爆去年夏天各隊老闆在討論勞資協議時，當時大家在中午吃飯聊天氣氛非常好，喬丹突然對他說，73勝很厲害嗎？沒有拿到總冠軍就像是狗屎一樣，他當下雖然很吃驚，但沒有當作一回事，只說沒錯，我們會繼續努力。

其實公牛在1995-96球季打出例行賽72勝史上最佳戰績，喬丹與皮朋等人聯手摘下總冠軍，打造出無比輝煌的公牛王朝，而勇士上季雖改寫了公牛的最佳例行賽戰績，但總冠軍賽的失利，也讓勇士的歷史地位沒能超越公牛，也難怪喬丹看到拉科布的時候會挖苦對方了。

(中時電子報)