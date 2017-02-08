遭控賣「議員用牋」詐補助款 議員逆轉判無罪

21年前時任台北縣議員蔡憲輝、林重誠、林海瑞、林孝光被控販賣大量「議員用牋」給宏傑集團，讓對方向縣府詐騙統籌分配款，歷審4名議員各被有罪，但高院更二審認為「檢察官舉證不足，應蒙受不利的訴訟結果」，全部改判無罪，全案可上訴。

更二審由審判長李麗珠、法官邱忠義及朱嘉川組成的合議庭認為，「牋單」只是建議性質，決定權在台北縣府，況且檢方也無法證明補助機關有實質財產損失，被告有知悉或參與執行相關事項，販售牋單與補助款有對價關係，因此無法構成貪汙罪。

這起案件導因，當時議員可動支補助款額度以補助縣轄區各學校及單位，蔡憲輝等人被控將牋單賣給宏傑集團，再由該集團持向縣府建議應補助縣內學校及單位的工程款，以此詐得縣府補助款共逾千萬元，檢方偵辦後將4名議員依貪汙罪起訴。

一審只判決蔡憲輝及林重誠有罪，二審及更一審4名議員都被遭重判，但高院更二審重話批評檢方沒有提出證據與說服責任，讓法官產生有罪心證，因此逆轉將4名議員都改判無罪，全案可上訴。

(中時)