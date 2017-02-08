提供帳戶給詐騙集團 法官判賠208萬元定讞

新北市經營路邊攤生意的謝姓男子將帳戶提供給詐騙集團，再以愛情為幌子騙取朱姓男子匯款208萬多元，朱男發現被騙後提告求償；刑事部分謝男被認定非詐欺幫助犯不起訴處分確定，但民事部分，最高法院仍依不當得利判令謝男須返還208萬多元定讞。

朱男指控，以王志男（判刑5年2月確定）為首的詐騙集團，在2011年間利用謝男銀行帳戶，以化名沈麗芬女子撥打電話給他，取得他的信任後，藉口報考美容師，及因擔任酒促小姐與公司解約、母親住院為由，詐騙他陸續匯款208萬1000元，得手後逃逸。

檢警展開調查後，逮獲王志男等人依詐欺罪及洗錢防制法起訴，但謝男因缺乏證據證明他參與詐騙集團，獲新北地檢不起訴處分確定；朱男認為，他的錢是匯進謝男的帳戶，謝男因此獲有利益，須返還他被詐騙的金錢。

謝男辯稱，他是王志男的證婚人，因對方想要經營網拍生意，他才基於朋友信任關係，將自己的存褶及提款卡、密碼借給王男使用，他沒有收取任何費用或對價，也沒有參與詐騙行為，不須負返還詐騙款項的責任。

新北地院認定，謝男只是提供帳戶並沒有詐騙，判他不須還錢，但高院認為，謝男對於自己帳戶供詐騙集團詐財，並非不知情，須依不當得利返還朱男208萬多元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)