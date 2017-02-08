中美若衝突 王毅：沒有贏家
針對當前中美關係形勢，大陸外交部長王毅表示，中美兩國如果發生衝突，不會有贏家。外媒報導指出，王毅試圖尋求減輕美國總統川普當選後中美之間的緊張關係。
路透報導，正在澳洲訪問的王毅在堪培拉表示，中美之間不能發生衝突，因為雙方都會輸，而且都無法承擔；就南海問題面對媒體提問時，王毅說想給美國一個建議，重溫一下第二次世界大戰歷史。
王毅表示，美國新政府對中國可能需要一個了解和熟悉的過程，只要雙方恪守所作出的有關承諾，維護兩國關係的政治基礎，中美關係就能較快渡過磨合期，走上更好的發展道路。
王毅認為，中美之間的利益交融已密不可分。任何明智的政治家都會意識到，如果中美衝突，將是兩敗俱傷，對雙方都不可承受。
(旺報)
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