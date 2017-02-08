被揭鞋子穿2禮拜 Hebe：不要醬
歌手田馥甄（Hebe）利用新春期間回新竹與家人團聚，近期不時曬出照片、分享天倫樂，日前曬出走春、賞落羽松和田園等系列出遊照，昨（7日）則是與外公參觀台北101，田馥甄嘴甜說：「托他老人家的福，每天經過101，我自己也是第一次上觀景台呢！」不過Hebe卻也被眼尖網友發現，她鞋子穿兩個禮拜。
田馥甄7日在臉書曬出遊台北101照，與外公、家人在101觀景台眺望台北市景，Hebe笑稱：「我們是稱職觀光客」，還與台北101拍合成照，一家人搞笑又溫馨，不過田馥甄也被細心網友留言「妳鞋子穿兩個禮拜了」，讓她隨即留言直呼：「囧...不要醬，我只帶這雙回新竹，很好穿耶！」
田馥甄一雙鞋穿14天，也被讚是「節制的人生」，網友更是大讚Hebe外公帥氣十足，而看到有粉絲羨慕她與外公自拍，田馥甄也鼓勵對方：「要勇敢、不要害羞啦！」
(中時電子報)
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