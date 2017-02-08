後腦沉重肩頸痛　可能是高血壓找麻煩

工作壓力大，高血壓病患年輕化。專家表示，常處於高緊張狀態、心理壓力大，血壓可能飆高，青壯年也要注意。若常覺後腦沉重、肩頸痛、容易疲倦，可能就是血壓出問題。

體重、運動、飲食、生活壓力等日常行為都會影響血壓，根據醫師觀察，近日因天氣變化，因高血壓身體不適來求診者也有明顯增加。

中華民國心臟基金會執行長、台大醫院心臟內科主治醫師林俊立上午受訪時表示，量血壓是簡單了解身體狀況的方式，台灣約有7到8成高血壓患者，都清楚自己有高血壓狀況，但常常因為身體沒有明顯不適，覺得不治療應該也無妨，疏忽就醫。

林俊立說，高血壓造成的危害是長期、慢性的傷害，初期並沒有明顯症狀。來求診者也多是自訴容易疲倦、容易累、後腦有漲痛感、肩頸痠痛、精神不容易集中等，容易誤解成是工作太累、感冒等，但這些徵兆可能是高血壓影響。

他也表示，多數患者雖自知有高血壓，但其中僅一半有接受治療，年長者接受治療意願較高，青壯年多半疏忽，僅約1/4者有持續接受完整的治療。

很多人認為高血壓是年長者「專屬」，但林俊立表示，高血壓會造成心血管、心肌梗塞、腦中風等緊急狀況，過去認為55歲以上者要特別注意，但近年「分水嶺」已經逐年下修，35到40歲過後的青壯年有高血壓者比例升高，過了40歲後更是明顯增加。

林俊立說，很多青壯年生活作息不固定、鹽分吃太多、體重太重，加上工作壓力大，讓血壓飆高，導致血管硬化程度上升，如果血壓一直高，硬化的血管不太容易恢復，必須長期服藥控制，不讓血管硬化繼續惡化。

跟高血壓「長期抗戰」是控制關鍵，不過，林俊立說，很多患者常忘記吃藥，或自認為已經控制好了、擔心吃藥傷腎就自行停藥，結果血壓反彈更高，造成的危害可能不堪設想。

中華民國心臟基金會和藥廠台灣諾華推出三高健康叮嚀LINE貼圖UPUP舉牌小人x健康心人物，期望藉此喚起大眾對三高慢性病親友的健康關懷與鼓勵。

林俊立說，親友的提醒、關心對高血壓患者的服藥順從性、量血壓都有明顯的帶動作用。根據一項研究發現，有親人提醒的高血壓患者，記得量血壓的比例明顯高於沒有親友提醒者，如果家中有高血壓患者，不妨常關心、提醒，有助控制病情。1060208

(中央社)